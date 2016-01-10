Geleceğin Kablosuz standardı olan 802.11ah HaLow hakkında henüz test sonuçları ile kanıtlanmış bir bağlantı testi şimdilik bulunmuyor.



802.11ah HaLow kablosuz standardının 2016 yılının ortalarına doğru netlik kazanması ve yıl sonu itibariyle 802.11ah HaLow destekli modemlerin satışa çıkmasını bekliyoruz.



2015 yılında Nesnelerin interneti üzerine birçok çalışma yapıldı. Ancak mevcut olarak kullanmış olduğumuz Kablosuz İnternet Aktarıcı Standardı 802.11ac bu hizmet için artık çok yeterli gözükmüyor. Wi-Fi Alliance bunun için bir hamle yaptı ve yeni Wi-Fi standardını CES 2016 etkinliğinde gün yüzüne çıkardı. Wi-Fi 802.11ah HaLow olarak isimlendirilen yeni Aktarım Modülü 900 MHz bandını kullanıyor.



Yeni kablosuz bağlantı



802.11ac standardında; 80 MHz bandı kullanılıyordu. 802.11ah ile 900 MHz bandının kullanılacak olması demek; iki kat daha fazla kablosuz bağlantı hızı anlamına geliyor. 802.11ah HaLow isminden de anlaşılacağı gibi düşük Enerji Tüketimi sunuyor. 802.11ac standardı, sadece 5 GHz bağlantıyı destekliyordu. 802.11ah ise 2.4GHz ve 5GHz bağlantıyı birlikte destekleyecek. Konuyla ilgili yeni bilgiler edindikçe buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.



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