KABLOSUZ ŞARJ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM
Kablosuz şarj teknolojisinde devrim yaşanacak.
Kablosuz şarj teknolojisinde devrim yaşanacak. Qualcomm, metal kasaya sahip mobil cihazlar için kablosuz şarja olanak sağlayan yeni bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. Şirket, WiPower şarj teknolojisinin artık metal kaplamalı akıllı telefon, tablet ve diğer cihazları da kapsadığını açıkladı. Bu yenilik, metal cihazlar için kablosuz şarj desteği sunan ilk çözüm olacak.
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