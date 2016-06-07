WiTricity ile ortak bir çalışmaya giden Dell, fuarda kablosuz olarak şarj edilebilen bir dizüstü konsepti tüketiciye sundu.



Mobil cihazlarda sık sık kullanılan kablosuz şarj teknolojisi bu seferde dizüstü bilgisayarlar için geliyor.



WiTricity ile işbirliği gerçekleştiren Dell, fuarda kablosuz olarak şarj edilen bir dizüstü konsepti sundu. Alıcı ve verici şarj plakalarının üst üste gelme zorunluluğu olan standart teknolojilerin aksine, WiTricity teknolojisi çok güvenli bir manyetik alan oluşturuyor ve bu alan içerisine giren dizüstü modeli şarj oluyor.



Bu yeni teknoloji manyetik alanı manipüle edebiliyor. Bu demek oluyor ki belli bir noktaya aktarım yapılabiliyor. Bunun yanında mermer gibi katı maddelerden geçebilme özelliği de mevcut.Tahmini olarak 30W enerji transferi gerçekleştirebiliyor.



Dell ve WiTricity, yeni dizüstü modelinin ne zaman piyasada olacağını veya yeni teknolojide hangi yöntemleri kullanıldığını belirtmiyor. Bu bakımdan teknolojinin henüz ticari hayat için hazır olmadığı biliniyor.