

Teknolojik gelişmeler elektrikli otomobiller konusunda da insanlığın oldukça yol katettiğini söylemek mümkün. Ama hala elektrik enerjisinin ömrü ve verimi konusunda belli başlı sıkıntılar devam ediyor.Bu sorunlardan bir tanesi de şarj istasyonları, değiş tokuş bataryalar ve pil ömrü.







Mercedes-Benz 2017 yılından itibaren, elektrikli otomobil gamında yer alan otomobil modelleri için kablosuz şarj istasyonları geliştirdiğini bildirdi.







Bu teknoloji hali hazırda akıllı telefonlar veya tablet bilgisayar gibi cihazlarda kullanılan bir teknolojiydi fakat daha büyük pillerin, yani otomobil pilleri gibi, şarj edilmesi gereken ürünler için ise Mercedes-Benz kablosuz şarj istasyonunu geliştirdi. Nicola Tesla'nın dehasından faydalanıldığı ve daha önce Kore'de kablosuz elektrik transferi konularının hala insan sağlığı için güvenli mi? Riskli mi olduğu tartışmaları sürerken, bu konunun Mercedes-Benz tarafından ele alınması güvenli şarj istasyonlarını görebileceğimiz anlamına geliyor olabilir mi? Bunun için 2017 yılını bekleyip hep birlikte göreceğiz.







Bu sistem sanıldığı gibi havada uçuşan elektrik fikrini akıllara getirse de öyle değil. Araç tabanında veya farklı bölgelerinde ek bir müdehaleye gerek duymaksızın bakır veya türevi plakalarla yapılabildiğini söylememiz gerekiyor. 3.6 kW güç çıkışında, bir şarj kablosu olmadan aracınızı park edip, kablo zorunluluğu olmadan aracınızı şarj edebileceksiniz. Aynı zamanda araç hareket halindeyken hem rüzgar hemde devinim, salınım gibi unsurlarda kullanılarak araç pillerinin şarj edilebilmesi mümkün olacak.







Bu teknoloji başlangıçta opsiyonel olarak sunulacak. Sunumun gerçekleşeceği model ise makyajlı S500 E plug-in hibrid.