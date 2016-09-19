Kış aylarına yaklaştığımız şu dönemlerde hareketlerimiz kısıtlandıkça, metabolizmamızda bu dönemden etkileniyor.İşte size kabızlığı önleyen doğal bir yöntem.



Kış aylarına yaklaştığımız şu dönemlerde hareketlerimiz kısıtlandıkça, metabolizmamızda bu dönemden etkileniyor.İşte size kabızlığı önleyen doğal bir yöntem.











Kalın bağırsak hareketlerini uyararak kabızlığı gideren ilaçlara sarılmak yerine sağlıklı otlarla şifa bulucağınız Kabızlığı Önleyen Çorba Tarifi







Malzemeler (1 kişilik)



1 avuç kuru bamya



1 avuç taze ısırgan



1 yemek kaşığı kimyon



1 yemek kaşığı çemen otu



1 yemek kaşığı rezene



1 yemek kaşığı buğday kepeği



1,5 litre su



2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı



keten tohumu







Tarifi



Keten tohumu ve zeytinyağı hariç bütün malzemeler bir kaba alınıp 1,5 litre su ilave edilip kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca üstüne 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve keten tohumu ilave edilip karıştırılır. Kabızlığı önleyen çorba hazırdır. Hamilelerde içebilir. 1 günde tüketilebilir.