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kabızlığı doğal yollarla önlemek ister misiniz?

KABIZLIĞI DOĞAL YOLLARLA ÖNLEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kış aylarına yaklaştığımız şu dönemlerde hareketlerimiz kısıtlandıkça, metabolizmamızda bu dönemden etkileniyor.İşte size kabızlığı önleyen doğal bir yöntem.

Tarih : 19 Eylül 2016, 17:21
Puan Ver : Kabızlığı Doğal Yollarla Önlemek İster Misiniz?(5/10)7


Kış aylarına yaklaştığımız şu dönemlerde hareketlerimiz kısıtlandıkça, metabolizmamızda bu dönemden etkileniyor.İşte size kabızlığı önleyen doğal bir yöntem.





Kalın bağırsak hareketlerini uyararak kabızlığı gideren ilaçlara sarılmak yerine sağlıklı otlarla şifa bulucağınız Kabızlığı Önleyen Çorba Tarifi



Malzemeler (1 kişilik)

1 avuç kuru bamya

1 avuç taze ısırgan

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı çemen otu

1 yemek kaşığı rezene

1 yemek kaşığı buğday kepeği

1,5 litre su

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

keten tohumu



Tarifi

Keten tohumu ve zeytinyağı hariç bütün malzemeler bir kaba alınıp 1,5 litre su ilave edilip kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca üstüne 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve keten tohumu ilave edilip karıştırılır. Kabızlığı önleyen çorba hazırdır. Hamilelerde içebilir. 1 günde tüketilebilir.








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