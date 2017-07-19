İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

KABİNENİN YAŞ ORTALAMASI DEĞİŞMEDİ! EN GEÇ BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA


Kabinenin Yaş Ortalaması Değişmedi! En Geç Bakan Fatma Betül Sayan Kaya
Tarih : 19 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Kabinenin Yaş Ortalaması Değişmedi! En Geç Bakan Fatma Betül Sayan Kaya(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni Bakanlar Kurulunun yaş ortalaması yine 52 oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 65. Hükümet'te kabine üyelerinin yaş ortalaması 52, en genç ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.

EN GENÇ ÜYE YİNE BAKAN KAYA OLDU

Yaş ortalamasının değişmediği yeni kabinede de yine en genç üye 36 yaş ile Kaya oldu. Kaya'yı kabinenin diğer kadın bakanı Jülide Sarıeroğlu 38 yaşla takip etti. Yeni Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de kabinenin gençlerinden. Gül, 40 yaşında ve 3 çocuk babası.

Kabinenin bir diğer genç ismi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. 39 yaşındaki Albayrak'ın 3 çocuğu bulunuyor.

SADECE 4 İSİM 60 YAŞ ÜSTÜNDE

Yeni kabinede 14 isim 50-60 yaş aralığında bulunurken, 4 isim 30-40 yaş arası, 40-50 yaş arası 5 isim yer alıyor. Kabinede 4 isim de 60 yaş üstünde.

Diğerinde olduğu gibi yeni kabinenin de en yaşlı ismi uzun süredir bu görevi yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu oldu. 69 yaşındaki Eroğlu'nun 4 çocuğu bulunuyor.

YENİ SAĞLIK BAKANI DA 6 ÇOCUK SAHİBİ

Kabinede dikkati çeken bir diğer husus ise bakanların çocuk sayıları oldu. Başbakan Binali Yıldırım ile Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba, İsmet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş 3'er çocuk sahibi.

Fikri Işık, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Nurettin Canikli ve Veysel Eroğlu, 4'er çocuk babası.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ'ın 6, yerine gelen Ahmet Demircan'ın da 6 çocuğu bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kabinenin  Yaş  Ortalaması  Değişmedi  En  Geç  Bakan  Fatma  Betül  Sayan  Kaya  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER