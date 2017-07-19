İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

kabinede yer bulamayan burhan kuzu: allah'a havale ediyorum

KABİNEDE YER BULAMAYAN BURHAN KUZU: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Bakanlar Kurulu'ndaki revizyonunun ardından kabinede yer bulamayan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Siyasetin adaleti yok. Ne yapalım. Allah'a havale ediyorum' açıklamasında bulundu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Kabinede Yer Bulamayan Burhan Kuzu: Allah'a Havale Ediyorum(8/10)8


Başbakan Binali Yıldırım'ın, yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasının ardından gözler kabinede yer bulamayan isimlere çevrildi. Gazeteci Ersoy Dede ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında Twitter'da ilginç bir diyalog yaşandı.



"SİYASETİN ADALETİ YOK"



Kabine değişikliği sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Twitter üzerinden Burhan Kuzu'ya "Olsun be Burhan Hocam" yazdı. Kuzu, Dede'nin bu mesajına "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapayım. Allah'a havale ediyorum" şeklinde cevap verdi.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Kabinede  Yer  Bulamayan  Burhan  Kuzu  Allah  A  Havale  Ediyorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER