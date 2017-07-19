KABİNEDE YER BULAMAYAN BURHAN KUZU: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
Bakanlar Kurulu'ndaki revizyonunun ardından kabinede yer bulamayan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Siyasetin adaleti yok. Ne yapalım. Allah'a havale ediyorum' açıklamasında bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasının ardından gözler kabinede yer bulamayan isimlere çevrildi. Gazeteci Ersoy Dede ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında Twitter'da ilginç bir diyalog yaşandı.
"SİYASETİN ADALETİ YOK"
Kabine değişikliği sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Twitter üzerinden Burhan Kuzu'ya "Olsun be Burhan Hocam" yazdı. Kuzu, Dede'nin bu mesajına "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapayım. Allah'a havale ediyorum" şeklinde cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
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