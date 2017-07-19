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Kabinede Yeni Bir İsim Daha! Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kimdir?

KABİNEDE YENİ BİR İSİM DAHA! BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yeni kabine değişikliği sonrası Başbakan Yardımcısı oldu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Kabinede Yeni Bir İsim Daha! Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kimdir?(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Killiyesi'nde yaptığı konuşmada heyecanla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yeni isimlerden bir tanesi de Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu. Bu gelişmelerin ardından ise "Hakan Çavuşoğlu kimdir?" cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi arasında yer aldı.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1972 tarihinde Yunanistan'da doğdu. İlk öğrenimini Yunanistan'da tamamladı. 1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Bursa'da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem Milletvekili seçiminde AK Parti Bursa Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye- Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YENİ KABİNE BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağBaşbakan Yardımcısı Fikri IşıkBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağBaşbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluAdalet Bakanı Abdulhamit GülAile Bakanı Fatma Betül Sayan KayaAB Bakanı Ömer ÇelikSanayi Bakanı Faruk ÖzlüÇalışma Bakanı Jülide Sarı EroğluÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluEkonomi Bakanı Nihat ZeybekçiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakGıda Tarım Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçiİçişleri Bakanı Süleyman SoyluKalkınma Bakanı Lütfü ElvanKültür Bakanı Numan KurtulmuşMaliye Bakanı Naci AğbalMilli Eğitim Bakanı İsmet YılmazMili Savunma Bakanı Nurettin CanikliOrman ve Su işleri Bakanı Veysel EroğluSağlık Bakanı Ahmet DemircanUlaştırma Bakanı Ahmet Arslan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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