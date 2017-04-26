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kabinede büyük değişim... mhp'den bakan mı geliyor?

KABİNEDE BÜYÜK DEĞİŞİM... MHP'DEN BAKAN MI GELİYOR?

Referandumun ardından gözler AK Parti ve hükümette yapılması planlanan değişikliklere çevrildi. Kulislere göre mayıs ayı sonunda AK Parti'nin olağanüstü kongreye gitmesiyle birlikte Ankara'daki üç önemli adım ‘kabine, genel başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği' olacak.

Tarih : 26 Nisan 2017, 10:11
Puan Ver : Kabinede Büyük Değişim... Mhp'den Bakan Mı Geliyor?(10/10)11


REFERANDUM sonrası, AK Parti'de ve hükümette yapılacak değişiklikle ilgili kulisler hız kazandı. Kabinede beklenen değişiklikte sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Değişiklik bununla kalmayacak. Olası bir olağanüstü kongrede sadece genel başkan değil, partinin MKYK'sı da yenilenecek. Bu nedenle, kabine değişikliğinin önce yapılacağı, kabine dışı kalan bazı isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacağı belirtiliyor.



ÜÇ BÜYÜK KARAR



AK Parti kulislerinde bir süreden beri dile getirilen hazırlıklar, birden fazla başlıkta toplanıyor. Kulislerdeki iddialara göre, Mayıs ayı boyunca Ankara'daki en önemli üç operasyon, “kabine, genel başkan ve MKYK değişikliği” olacak. Bunların sıralaması da partide yapılacak plana göre işleyecek. Referandumun kesin sonuçlarının önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üye olarak partiyle bağı kurulacak. Bu işlem, diğer hazırlıkların başlaması için işaret fişeği olacak.



 



kaynak:hürriyet








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