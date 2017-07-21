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Kabine Dışı Kalan Türkeş: Devlet Bey Yaptıysa Teşekkür Ederim

KABİNE DIŞI KALAN TÜRKEŞ: DEVLET BEY YAPTIYSA TEŞEKKÜR EDERİM

Yeni kabinede ismi olmayan Tuğrul Türkeş, durumdan memnun olduğunu belirterek "Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Kabine Dışı Kalan Türkeş: Devlet Bey Yaptıysa Teşekkür Ederim(8/10)4

Kabine dışı kalmasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rolünün olduğu yönündeki söylentilere "İyi etmiş, Allah razı olsun. Ben de kim bana bu kıyağı yapmış diye merak ediyordum. Devlet Bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" diyerek yanıt veren Türkeş, kabine dışı kaldığında evinde 'tatlı bir sevinç' yaşandığını aktardı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, HATTA BENİM İÇİN İYİ OLDU"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, kabine değişikliğini 'nöbet değişimi' olarak niteledi. Türkeş şöyle devam etti: "Aynı parti, aynı iktidar devam ediyor. Gelenler de bizim arkadaşlarımız. Yapılan değişiklikten şikayetçi değilim. Hatta benim için iyi bile oldu."

"ŞİMDİ TATİL VAKTİ, KİM YAPTIYSA TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkeş sözlerini şöyle bitirdi: "Şimdi tatil vakti. Kabine dışı kalmamı kim yaptıysa teşekkür ediyorum."

1 KASIM SEÇİMLERİNDE AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

Türkeş, MHP genel başkan yardımcısıyken, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde görev almayı kabul etmiş, bunun üzerine partiden ihraç edilmişti. Ardından 1 Kasım seçimlerinde Meclis'e AK Parti'den milletvekili olarak girmişti

Eski MHP'li vekil, daha sonraki kabinelerde başbakan yardımcısı olarak görev almıştı. Türkeş, "MHP benim babamın partisidir, beni atmaya kimsenin gücü yetmez" derken, Bahçeli de "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" demişti.Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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