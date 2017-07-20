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kabine değişikliği, pamukkale travertenlerinin kaderini değiştirir mi?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ, PAMUKKALE TRAVERTENLERİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Numan Kurtulmuş'tan dünya kültür mirasında yer alan Pamukkale travertenlerinin yanındaki yapay havuzlara el atması bekleniyor.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Kabine Değişikliği, Pamukkale Travertenlerinin Kaderini Değiştirir Mi?(6/10)6


Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu'nda eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığına getirildi. Nabi Avcı'dan koltuğu devralan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Allah her birimizin vaktini bereketlendirsin ve bu memlekette hizmet etme imkanı versin" ifadelerini kullandı.



KURTULMUŞ'U ZOR BİR GÖREV BEKLİYOR



Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahibi yapan ülkemiz toprakları, doğal güzellikleri bakımından da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde koltuğu Nabi Avcı'dan devralan Numan Kurtuşmuş'u zor bir görevin beklediğini söyleyebiliriz.



ACİL OLARAK PAMUKKALE TRAVERTENLERİNE EL ATILMALI



Haberler.com olarak Kurtulmuş'a yeni görevinde başarılar dilerken, dünya kültür mirasında yer alan Pamukkale travertenlerinin yanına yapılan ve yörenin doğal güzelliğini bozan yapay havuzların kaldırılması için gerekli adımların atılmasına öncülük edeceği inancındayız.



BÖLGE HALKI DA RAHATSIZ



Geçimini turizmden sağlayan bölge halkı da özenle korumamız gereken Pamukkale travertenlerinin çevresinin tatil köyü haline getirilmesinden son derece rahatsız.



İşte bölgedeki doğa tutkunlarını rahatsız eden o manzara;



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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