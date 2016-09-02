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KABİN MEMURUNA ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI


KABİN MEMURUNA ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 02 Eylül 2016, 13:31
Puan Ver : Kabin Memuruna Çıplak Fotoğrafla Şantajdan 3 Kişi Tutuklandı(8/10)9


İstanbul'da bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Fatih K. çıplak fotoğraflarının çekilip, tehdit edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Fatih K. polise sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı 33 yaşındaki N.K. ile Tuzla'da bir restoranda buluşarak yemek yediğini, daha sonra N.K.'nın daveti üzerine Darıca'da bulunan evine gittiğini söyledi. Fatih K. bir süre sonra 35 yaşındaki Y.S.O. ve 30 yaşındaki E.A.'nın eve geldiğini, kendisini tehdit eden kişilerin banka kartını ve şifresini alarak bankada bulunan 200 TL'sini çektiğini, 3 kişinin daha sonra evde çıplak fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Fatih K. otomobiline el koyan 3 kişinin kendisini İstanbul'daki evine bıraktıktan sonra 20 bin TL vermesi durumunda çıplak fotoğraflarını sileceklerini ve otomobilini vereceklerini söylediklerini ileri sürdü.








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