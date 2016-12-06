

Hava-İş Sendikası, yabancı dil sınavından başarısız olan ve bu nedenle ikinci sınav hakkına kadar ücretsiz izne çıkartılan Türk Hava Yolları Kabin memurlarına özel İngilizce eğitmeni tuttu.







İngilizcelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle sınava tabi tutulan ve başarısız oldukları için de ücretsiz izne ayrılan Hava-İş Sendikası üyelerine ücretsiz olarak verilen İngilizce eğitimine şu ana kadar 40 kabin memuru katıldı.







Hava İş Sendikası eğitmen tuttu







Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hava- İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, "Dil sınavında başarısız olan tüm üyelerimize bu desteği vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de İngilizce eğitiminde uzman en iyi hocalardan birini üyelerimize eğitim vermesi için tuttuk. İsteyen tüm üyelerimiz bu eğitimlere ücretsiz olarak katılabilir" dedi.







84 kabin memuru bu sınavdan geçemedi







Türk Hava Yollarının bu güne kadar yaptığı dil sınavlarından 84 kabin memuru başarısız oldu. Dil sınavından geçemeyen personele ikinci bir sınav hakkı veren THY ücretsiz izine çıkardığı Kabin memurlarını eğitimlerini yeniledikten sonra yeniden sınav yapacağı ve bu sınavda da başarısız olan kabin memurlarının işten çıkarılacağı belirtildi.







kaynak:milliyet