

İNGİLİZ Havayolları British Airways'e ait yolcu uçağı, dün İstanbul Londra seferini yapacağı sırada kabinden nereden çıktığı belli olmayan Duman sebebiyle uçuşunu iptal etti. Şoka giren iki kabin memura da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.







British Airways'in dün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya dün saat 17.35'te seferini yapacağı BA-677 sefer sayılı, Boeing 767-300 tipi yolcu uçağı 99 yolcusunu alarak kalkış için hazırlandı. Uçağın kaptan pilotu uçuş izini için Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçti. Uçuş izini alan uçağın kabininde bu sırada duman çıktı. Durumu fark eden Kabin memuru olayı uçağın pilotuna bildirdi. Bu sırada uçuş ekibinden iki kabin memuru şoka girerek uçamayacaklarını pilota bildirdi. Bu durum üzerine Kaptan pilot uçağa sağlık ekibi isteyerek uçuşunu iptal edeceğini Atatürk Havalimanı Kontrol kulesine bildirdi. Ardından Havalimanı Portclinic sağlık ekibi iki kabin memurunu uçaktan alarak gözetim amaçlı Acıbadem İnternational Hastanesi'ne götürdü. Yolcular ise otellere yerleştirildi.