Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü
Poşet Dolusu Para Buldu, Sahibini Ararken...
Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar
Kayserispor'dan Fb'ye: Nerede Kalmıştık
Gargara Kullananlara Kötü Haber!
Emekli Promosyonları Ne Zaman Yatırılacak?
Yeni Kimlik Kartını Kaybedenler O Ücreti Ödeyecek!
Aym Chp'nin Başvurusunu Reddetti
İdlib'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Öldü
Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum
Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Ambulansla Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Esra Erol'da Caner, Berke'yle Evlenmek İstediğini Duyurdu
Tuncay Şanlı Depremi!
Bylock Yüklü Telefonu 11 Yaşındaki Kızı Kullanıyormuş
Referandum Sonrası Dolar 3 Liraya İnebilir
Ab De Sınır Kontrolleri Tekrar Uzatıldı
Tsk'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 5 Pkk Hedefi Vuruldu
Yemekten Sonra 1 Bardak Çay İçmeyi İhmal Etmeyin!

kabil'de intihar saldırısı: 20 ölü

KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ

Afganistan'ın başkentinde meydana gelen saldırıda 20 kişi öldü, en az 48 kişi yaralandı

Tarih : 07 Şubat 2017, 16:14
Puan Ver : Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü(10/10)8


Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti.



Reuters'ın haberine göre saldırıda yaralanan en az 48 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kabil  De  İntihar  Saldırısı  20  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER