KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ
Afganistan'ın başkentinde meydana gelen saldırıda 20 kişi öldü, en az 48 kişi yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti.
Reuters'ın haberine göre saldırıda yaralanan en az 48 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
kaynak:habertürk
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