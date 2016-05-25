

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'in Kempeni bölgesinde, Vardak kentinin istinaf mahkemesi çalışanlarını taşıyan minibüse intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.







Taliban'ın eski lideri Molla Mansur'un ölümünden sonra Molla Hebetullah Ahunzada'nın yeni lider olarak seçilmesinin ardından bu başkent Kabil'de düzenlenen ilk intihar saldırısı oldu.







Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.







Afganistan'ın başkenti Kabil'de mahkeme çalışanlarına düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.







İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'in Kempeni bölgesinde, Vardak kentinin istinaf mahkemesi çalışanlarını taşıyan minibüse intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.