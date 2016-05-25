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kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü 4 yaralı

KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI: 10 ÖLÜ 4 YARALI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de mahkeme çalışanlarına düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 09:57
Puan Ver : Kabil'de İntihar Saldırısı: 10 Ölü 4 Yaralı(7/10)9


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'in Kempeni bölgesinde, Vardak kentinin istinaf mahkemesi çalışanlarını taşıyan minibüse intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.



Taliban'ın eski lideri Molla Mansur'un ölümünden sonra Molla Hebetullah Ahunzada'nın yeni lider olarak seçilmesinin ardından bu başkent Kabil'de düzenlenen ilk intihar saldırısı oldu.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de mahkeme çalışanlarına düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'in Kempeni bölgesinde, Vardak kentinin istinaf mahkemesi çalışanlarını taşıyan minibüse intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.








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