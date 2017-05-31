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kabil'de bombalı saldırı

KABİL'DE BOMBALI SALDIRI

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vazir Akbar Han bölgesinde bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:28
Puan Ver : Kabil'de Bombalı Saldırı(6/10)6




Yetkililer, Vazir Akbar Han bölgesinde bombalı saldırı olduğunu duyurdu.



İlk belirlemelere göre 60 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığını aktardı.



Bölgeye giden yolların trafiğe kapatıldığı da kaydedildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



 



kaynak:sabah










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