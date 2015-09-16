KABE'DEKİ VİNÇ FACİASINDA ÖLENLERİN AİLELERİNE 824 BİN LİRA TAZMİNAT VERİLECEK
Mahkeme Bin Ladin grubunun Suudi Arabistan´da halen yürütmekte olduğu inşaatları durdurdu
Suudi Kraliyet Mahkemesi, Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
Mescid-i Haram´da yaşanan ve 12´si Türk olmak üzere 110 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan vinç faciasında ölenlerin ailelerine 270´er bin dolar (yaklaşık 824 bin TL) tazminat ödenecek. Ayrıca facianın yaşandığı inşaatı yapan Bin Ladin ailesinin Suudi Arabistan´daki bütün inşaatları durduruldu.
El Arabiya´nın haberine göre, Suudi Kraliyet Mahkemesi Kâbe´deki kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle kalıcı şekilde sakat kalanların her birine 1´er milyon Suudi riyali, yani 270´er bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
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