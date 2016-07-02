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kabe'de izdiham

KABE'DE İZDİHAM

Kadir Gecesi Mekke kentinde yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı

Tarih : 02 Temmuz 2016, 09:19
Puan Ver : Kabe'de İzdiham(8/10)5


Suudi arabistan'ın kutsal kenti Mekke'de, Kadir Gecesi  dolayısıyla gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaşanan izdihamda 18 kişinin hafif  yaralandığı bildirildi.



Suudi Arabistan'ın İhbariyye kanalının haberine göre, Mekke sağlık  Müdürlüğü Sözcüsü Hamid el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Kadir Gecesi'nde  yoğunluktan dolayı Kabe çevresindeki Dar Tevhid Otel yakınlarında izdiham  yaşandığı, yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren 18 kişiye sağlık ekiplerinin  müdahale ettiği belirtildi.



Hafif yaralı 18 kişinin ayakta tedavi gördüğü ve sağlık durumlarının  iyi olduğu ifade edildi.



İzdiham sonrasında Kadir Gecesi boyunca sağlık kuruluşlarının alarm  seviyesini yükselttiği ve bölgeye önlem amacıyla 8 sağlık ekibinin daha  gönderildiği kaydedildi.








Etiketler: Kabe  De  İzdiham    haber

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