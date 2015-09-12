

Mekke'de etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mescid-i Haram'da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. Suudi yetkililer ölü sayısını en az 107 yaralı sayısını ise en az 238 olarak açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptığı açıklamada 19 Türk hacı adayının yaralı olduğunu ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Görmez, iki Türk hacı adayının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: "Bizim hacılarımızdan, öncelikle 19 hacımızın yaralı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların 13 tanesi bizatihi



kendi hastanemizde, herhangi bir hayati tehlikesi yok Allah'a hamdolsun. Her birisi kısa sürede, küçük tedavilerle ayağa kalkabilecek konumdalar. Ancak 6 hacı adayımız, Suudi Arabistan hastanelerine nakledildi. Aynı şekilde onların da her birine arkadaşlarımız ulaştılar, hiç birisinin herhangi bir hayati tehlikesi yok. Ayrıca tabi 2 tane de vefatımız var, vefat eden hacı adaylarımızın tespiti yapılmış durumda, ancak bu tespit görgü tanıklarına dayanmaktadır. Bir tanesi bizatihi yanında bulunan bir arkadaşının ifadesi, bir tanesini de bizatihi eşi tarafından ifade edildiği için şimdilik kayıtlarımızda biz vefat ettiğini ifade ediyoruz. Fakat kesin neticeye kavuşturmadan bizatihi vefat edip etmediğini resmen tespit etmeden onu şimdilik bildirmeyi doğru bulmuyoruz." açıklamasını yaptı.