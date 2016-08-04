O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Kabataş'taki vapur iskelesi kapatılıyor !

KABATAŞ'TAKİ VAPUR İSKELESİ KAPATILIYOR !

Kabataş'taki vapur iskelelerinin deniz trafiğine kapatılma tarihi uzatıldı.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 15:09
Puan Ver : Kabataş'taki Vapur İskelesi Kapatılıyor !(0/10)


Kabataş'taki vapur iskelelerinin deniz trafiğine kapatılma tarihi 10 Ağustos gece yarısına kadar uzatıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş sahilinde deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre edecek bir transfer merkezi yapılacak, trafik yer altına alınarak sahil boyunca kesintisiz yaya akışı sağlanacak. Çalışma nedeniyle Kabataş'taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacak.



Tramvay ve Füniküler sistemleri bir süre daha çalışmaya devam edecek. Vatandaşların Taksim, Eminönü, Beşiktaş bölgelerine ulaşımını sağlamak amacıyla ring seferleri başlatılacak. Ayrıca bölgeden geçen otobüs sayıları artırılacak.








Etiketler: Kabataş  Taki  Vapur  İskelesi  Kapatılıyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER