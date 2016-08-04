KABATAŞ'TAKİ VAPUR İSKELESİ KAPATILIYOR !
Kabataş'taki vapur iskelelerinin deniz trafiğine kapatılma tarihi uzatıldı.
Kabataş'taki vapur iskelelerinin deniz trafiğine kapatılma tarihi 10 Ağustos gece yarısına kadar uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş sahilinde deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre edecek bir transfer merkezi yapılacak, trafik yer altına alınarak sahil boyunca kesintisiz yaya akışı sağlanacak. Çalışma nedeniyle Kabataş'taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacak.
Tramvay ve Füniküler sistemleri bir süre daha çalışmaya devam edecek. Vatandaşların Taksim, Eminönü, Beşiktaş bölgelerine ulaşımını sağlamak amacıyla ring seferleri başlatılacak. Ayrıca bölgeden geçen otobüs sayıları artırılacak.
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