

Kabataş Tramvay Durağı ile Taksim Füniküler girişinde kaldırımda saat 07.00 sıralarında sahipsiz bir çanta olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek olay yerine bomba imha uzamanı çağırdı.



Kabataş Tramvay Durağında bekleyenler güvenlik görevlileri tarafından duraktan tahliye edildi.Çevre güvenliği alındıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Şüpheli çanta nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesi Eminönü istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Çantada bomba olmadığının anlaşılması üzerine Meclis-i Mebusan Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.