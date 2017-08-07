Manisa'da yediği kabak çekirdeğinin boğazına kaçması sonucu uzun süre nefessiz kalan 5 yaşındaki Beyza Gürcan, beyin hücrelerinin ölmesi nedeniyle yatalak kaldı. Gülüp oynayan kızının hayatının karardığı anlatan anne ve baba, Beyza Gürcan'ın fizik tedavi masrafları için yardım istedi.

KABAK ÇEKİRDEĞİ BOĞAZINA KAÇTI

Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Beyza Gürcan, 2014'te anneannesi ile parkta oynadığı sırada kabak çekirdeği yerken boğazına kaçırdı. Uzun süre nefessiz kalan Beyza Gürcan, hastaneye kaldırıldığında öldüğü söylendi, ancak yapılan müdahalelerin ardından hayata döndürüldü. Uzun süre nefessiz kalan Beyza'nın beyin hücreleri zarar gördüğü için o tarihten sonra ne konuşabildi ne de yürüyebildi.

HERKES GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Hayatları kararan baba Mustafa Gürcan ve anne Fevziye Gürcan, kızları için mücadele vermeye başladı. Hayatını yatakta sürdüren ve 24 saat bakıma muhtaç olan küçük Beyza'ya annesi, babası ve yakınları gözü gibi bakıyor. Enfeksiyon kapma riski yüksek olduğu için çocuğunu hastaneye götüremediklerini söyleyen aile, fizik tedavi uzmanıyla evde özel tedavinin uygulanması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yetersiz kaldığını, bu nedenle yardımsever ya da Sağlık Bakanlığı'nın desteğini beklediklerini söyledi.

Çocuğunun hastalığına ancak fizik tedavinin çare olabileceğini söyleyen baba Mustafa Gürcan, "Biz kendi birikimlerimizle profesyonel fizik tedavicileri evimize getirttik. Rehabilitasyon merkezleri bizi kabul etmedi. Evde yaptırdık, ama gücümüz ancak 2 sene yetti. Kendimiz yaptırmaya başladık, ama profesyonel değiliz. Çocuğumuzun fizik tedavi almasını istiyoruz." dedi.

'FİZİK TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM'

Anne Fevziye Gürcan da Beyza'nın solunum sıkıntısı yaşadığı için fizik tedavi merkezlerine gidemediklerini, enfeksiyon riski yaşadıklarını söyledi. Anne Gürcan şunları anlattı:"Hastaneye yatışlar da sıkıntılı oluyordu. Daha önce burundan mideye takılan bir hortumla besleniyordu. Şimdi mideden besleniyor. İlaçları, suyu, maması mideden veriliyor. Duymada, görmede bir sıkıntısı yok. Fakat algı yok. Sürekli yatmaya bağlı olarak kalça çıkıklığı var. Fizik tedavi alırken iyi durumdaydı. Ama bir yıldır yaptıramıyoruz. Fizik tedavi ile en azından ayağa kaldırmayı istiyoruz. Biz yapmaya çalıştık, ama artık tıkandık. Medikal masrafları, yurtdışından iğne getiriliyor. Bunları ödüyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama yetemediğimiz şey fizik tedavi."

Kaynak: haberinburada