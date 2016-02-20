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juventus'a bombalı saldırı!

JUVENTUS'A BOMBALI SALDIRI!

Serie A'da Bologna ile oynayacağı maç için karayoluyla şehre giden Juventus otobüsüne rakip takım taraftarları tarafından el yapımı bombayla saldırı düzenlendi.

Tarih : 20 Şubat 2016, 09:36
Puan Ver : Juventus'a Bombalı Saldırı!(7/10)8


Goal.com'da yer alan habere göre; Serie A'nın 39. haftasında Bologna deplasmanına seyahat eden Juventus kafilesine saldırı yapıldı.



Siyah beyazlılar, karşılaşmanın oynanacağı Renato Dall Ara stadyumuna yaklaştığı sırada Bologna taraftarlarının saldırısına uğradı.



Bologna taraftarları tarafından Juventus otobüsüne patlayıcı madde atılırken teknik direktör Massimiliano Allegri yaralandı. Allegri'nin yaralanmasının ciddi olmadığı öğrenilirken otobüste maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.



JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA



Juventus yöneticisi Giuseppe Marotta olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir bomba, fişek ya da patlayıcı bir cisim atıldı. Bu medeni bir hareket değil. Bu maçın gerçekleriyle ilgili değildir, tamamen şiddet ve holiganlık eylemidir" dedi.








Etiketler: Juventus  A  Bombalı  Saldırı    haber

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