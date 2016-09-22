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juventus yeniden zirvede

JUVENTUS YENİDEN ZİRVEDE

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında liderlik koltuğu, Napoli'den Juventus'a geçti.

Tarih : 22 Eylül 2016, 09:09
Puan Ver : Juventus Yeniden Zirvede(0/10)


Serie A'da hafta içi oynanan 5. hafta müsabakaları, dün akşamki karşılaşmalarla tamamlandı.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, lider girdiği haftada puan kaybedince, liderlikten oldu. Genoa ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Napoli, geçen hafta sonu ele geçirdiği liderliği, haftayı evinde Cagliari'yi 4-0'lık galibiyetle geçen Juventus'a kaptırdı. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle hem liderliği almış oldu hem de geçen hafta “İtalya derbisi” olarak adlandırılan dev maçta Inter'den aldığı yenilginin yaralarını sardı.



Juventus, 5 maç sonunda 12 puanla lider, Napoli ise 11 puanla 2. basamakta yer aldı.



Sahasında ligin yeni ve zayıf ekibi Crotone'u 4-0 yenerek, moral kazanan Roma da puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.



Lige Inter gibi dev bir takımı yenerek başlayan Chievo Verona, 5 hafta sonunda çıkışını sürdürdü. Ligin iddialı ekibi olma sinyali veren sarı-mavililer, iddialı ekip Sassuolo'yu sahasında 2-1 yendi ve sıralamada 10 puanla 4. basamakta yer buldu.








Etiketler: Juventus  Yeniden  Zirvede    haber

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