İtalyan devi Juventus, Real Madrid'de çoğu zaman yedek kalan Mateo Kovacic için 75 milyon Euro teklif etti, İspanyollar kabul etmedi.

Real Madrid'de çoğu zaman yedek kalan orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i transfer etmek isteyen Juventus, çılgın bir teklif sundu. Real Madrid yönetimi Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın 'Kesinlikle satmayın' sözleri üzerine teklifi reddetti. Bu durum Avrupa transfer piyasasının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

30 MİLYON EURO ARTIK "NORMAL"

Dünya spor piyasasında bonservis bedelleri aldı başını gitti. Manchester United'ın 105 milyon Euro ile kadrosuna kattığı Paul Pogba ile başlayan astronomik rakamlar, Paris Saint Germain'in 222 milyon Euro ödediği Neymar ile tavan yaptı. 20-30 milyon Euro bonservis bedelleri Avrupa'nın devleri için artık normal oldu.

JUVENTUS 75 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Bunun son örneği Juventus ile Real Madrid arasında yaşandı. Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak isteyen İtalyan devi, Real Madrid'in kapısını çaldı. İlk görüşmelerde sonuç olumsuz olurken, Juventus kesenin ağzını açma kararı aldı. Tam 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transferi bitirmeye çalıştı.

Kaynak: haberinburada