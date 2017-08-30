JUVENTUS CEO'SU: ASAMOAH'IN GALATASARAY'A GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ
Juventus CEO'su Beppe Marotta, Galatasaray'ın, Asamoah transferinde geç kaldığını belirterek, "Onun yerini dolduracak zamanımız yok, gitmesine izin veremeyiz." dedi.
Juventus CEO'su Beppe Marotta, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı çok üzecek açıklamalarda bulundu. Marotta, Galatasaray'ın transferde bir numaralı ismi Kwadwo Asamoah'ın Juventus'ta kalacağını belirtti.
GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ
Galatasaray'ın transferde çok geç kaldığını belirten Marotta, "Önümüzdeki 24 saat içinde bir şey beklemiyorum. Kwadwo Asamoah için Galatasaray'ın transfer teklifi çok geç geldi. Gitmesine izin veremeyiz. Maalesef transfer isteği, dönemin kapanmasına saatler kala geldi. Onun yerini dolduracak zamanımız yok" açıklamasında bulundu.
AVUKATI: GALATASARAY'I İSTİYOR
Kwadwo Asamoah'ın transfer konusunda avukatlığını yapan Federico Pastorello, İtalya basınına konuştu.
Asamoah ile birlikte Candreva'nın da avukatlığını yapan Federico Pastorello'ya bir restoran çıkışı muhabirler tarafından iki oyuncunun durumu soruldu. Pastorello, Asamoah'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğini söylerken "Asamoah Galatasaray'a gitmek istiyor ancak Juventus henüz bir alternatif bulamadı. Spinazzola'yı Atalanta'nın bırakmaması işi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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