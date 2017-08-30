Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Juventus CEO'su: Asamoah'ın Galatasaray'a Gitmesine İzin Veremeyiz

JUVENTUS CEO'SU: ASAMOAH'IN GALATASARAY'A GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ

Juventus CEO'su Beppe Marotta, Galatasaray'ın, Asamoah transferinde geç kaldığını belirterek, "Onun yerini dolduracak zamanımız yok, gitmesine izin veremeyiz." dedi.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Juventus Ceo'su: Asamoah'ın Galatasaray'a Gitmesine İzin Veremeyiz(8/10)4

Juventus CEO'su Beppe Marotta, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı çok üzecek açıklamalarda bulundu. Marotta, Galatasaray'ın transferde bir numaralı ismi Kwadwo Asamoah'ın Juventus'ta kalacağını belirtti.

GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ

Galatasaray'ın transferde çok geç kaldığını belirten Marotta, "Önümüzdeki 24 saat içinde bir şey beklemiyorum. Kwadwo Asamoah için Galatasaray'ın transfer teklifi çok geç geldi. Gitmesine izin veremeyiz. Maalesef transfer isteği, dönemin kapanmasına saatler kala geldi. Onun yerini dolduracak zamanımız yok" açıklamasında bulundu.

AVUKATI: GALATASARAY'I İSTİYOR

Kwadwo Asamoah'ın transfer konusunda avukatlığını yapan Federico Pastorello, İtalya basınına konuştu.

Asamoah ile birlikte Candreva'nın da avukatlığını yapan Federico Pastorello'ya bir restoran çıkışı muhabirler tarafından iki oyuncunun durumu soruldu. Pastorello, Asamoah'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğini söylerken "Asamoah Galatasaray'a gitmek istiyor ancak Juventus henüz bir alternatif bulamadı. Spinazzola'yı Atalanta'nın bırakmaması işi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Juventus  Ceo  Su  Asamoah  In  Galatasaray  A  Gitmesine  İzin  Veremeyiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER