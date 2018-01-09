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Juventus, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'e talip oldu

JUVENTUS, BURSASPOR KALECİSİ HARUN TEKİN'E TALİP OLDU

İtalyan devi Juventus'un yetkilileri oyuncu takibi için geldiği Bursaspor-Altınordu maçında kaleci Harun Tekin'e hayran kaldı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 02:50
Puan Ver : Juventus, Bursaspor Kalecisi Harun Tekin'e Talip Oldu(10/10)6

Bursaspor'un Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında İtalyan devi Juventus'un scout'ları da tribündeydi. Altınordu'da başarılı bir performans gösteren Berke Özer'i takip etme amacıyla gelen İtalyanlar, Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin'i de gözlemledi.

İTALYAN YETKİLİLER HARUN TEKİN'E HAYRAN KALDI

Juventus'un scout ekibinin Berke Özer için olumsuz rapor verdiği öne sürülürken, İtalyan yetkililer kaleci Harun Tekin'e ise hayran kaldı. Harun Tekin'in menajeri Ömer Koray Uzun, Bursaspor'un antrenmanında konuyu Başkan Ali Ay ile görüşürken, Juventus temsilcilerinin Harun Tekin'i beğendiğini söyledi.

RESMİ GİRİŞİM HENÜZ YAPILMADI

Konuyla ilgili henüz yeşil-beyazlı kulüpten resmi bir açıklama yayınlanmazken, Juventus'un kaleci Harun Tekin ile ilgili transfer girişiminde bulunup, bulunmayacağı ise merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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