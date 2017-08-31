JUVENTUS, BARCELONA'NIN DYBALA İÇİN 160 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİN REDDETTİ
Juventus, Barcelona'nın, Paulo Dybala için yaptığı 160 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Barcelona, Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla o bölgeye Ousmane Dembele'yi transfer etmişti.
Neymar'ı Paris Saint-Germain'e kaptırdıktan sonra yıldız arayışına giren ancak sadece Ousmane Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona'ya bir kapı daha kapandı.
160 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER
Corriere Dello Sport'a göre, Barça Paulo Dybala için Juventus'a 160 milyon Euro'luk bir teklif sundu ancak İtalyan ekibi teklifi reddederek 23 yaşındaki Dybala'nın satılık olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Katalan ekibi, İspanya'da 1 Eylül'de son bulacak transfer dönemine kısa bir zaman kala Coutinho, Lemar ve Di Maria görüşmelerine yoğunlaşacağı belirtildi.
2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız, transfer döneminde zaman zaman Barcelona ve Messi imalarında bulunmasına karşın sezonu Torino ekibinde geçirecek gibi.
Dybala, geçen sezon Serie A'da 31 maçta 11 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.
Kaynak: haberinburada
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