JUVE FİNALE ÇIKTI BÜYÜK ÖVGÜ ALDI
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 yenerek son 3 yılda ikinci kez adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 yenerek son 3 yılda ikinci kez adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı. Tuttosport, "Muhteşemler" başlığıyla yayımladığı haberde, "Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves, attıkları gollerle takımını finale taşıdı" ifadelerini kullandı.
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