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juve finale çıktı büyük övgü aldı

JUVE FİNALE ÇIKTI BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 yenerek son 3 yılda ikinci kez adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Juve Finale Çıktı Büyük Övgü Aldı(7/10)5




Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 yenerek son 3 yılda ikinci kez adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı. Tuttosport, "Muhteşemler" başlığıyla yayımladığı haberde, "Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves, attıkları gollerle takımını finale taşıdı" ifadelerini kullandı.









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