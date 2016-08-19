JUSTİN DENTMON RESMEN GALATASARAY ODEABANK'TA
Galatasaray Odeabank Çin Ligi'nde Sichuan Blue Whales forması giyen Amerikalı guard Justin Dentmon ile bir senelik anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Galatasaray Odeabank Çin Ligi'nde Sichuan Blue Whales forması giyen Amerikalı guard Justin Dentmon ile bir senelik anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
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