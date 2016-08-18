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justin bieber'in gidişi en çok kylie jenner'a yaradı

JUSTİN BİEBER'İN GİDİŞİ EN ÇOK KYLİE JENNER'A YARADI

Justin Bieber'in Instagram hesabını kapatması en çok Kylie Jenner'ı sevindirdi. Eski sevgilisi Selena Gomez'in yorumlarına sinirlerek sosyal medya hesabını kapatan Bieber'a Jenner'dan acımasız bir mesaj geldi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 13:26
Puan Ver : Justin Bieber'in Gidişi En Çok Kylie Jenner'a Yaradı(0/10)


Justin Bieber 78,7 milyon takipçili Instagram hesabını kapatınca bu durum 71,6 milyon takipçisiyle Kylie Jenner'a yaradı.Kylie Jenner, Twitter hesabı üzerinden, 'Sanırım Instagram'da en çok takip edilen beşinci kişiyim' mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine Bieber'ın hayranları 'Çok acımasızsın Kylie' şeklinde yorumlar yazdı.








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