Justin Bieber'in Instagram hesabını kapatması en çok Kylie Jenner'ı sevindirdi. Eski sevgilisi Selena Gomez'in yorumlarına sinirlerek sosyal medya hesabını kapatan Bieber'a Jenner'dan acımasız bir mesaj geldi.



Justin Bieber 78,7 milyon takipçili Instagram hesabını kapatınca bu durum 71,6 milyon takipçisiyle Kylie Jenner'a yaradı.Kylie Jenner, Twitter hesabı üzerinden, 'Sanırım Instagram'da en çok takip edilen beşinci kişiyim' mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine Bieber'ın hayranları 'Çok acımasızsın Kylie' şeklinde yorumlar yazdı.