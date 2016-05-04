JUSTİN BİEBER'İ HACKLEDİ 10 BİN DOLAR KAZANDI
Finlandiyalı Jani aslı bir çocuk, Instagram'da hack yapabileceğini iddia etti. Teste tabi tutulan Finli çocuk 10 bin dolar kazanmaya hak kazandı.
Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber'in Instagram hesabındaki başlık ve yorumları silebileceğini iddia eden Jani isimli 10 yaşındaki Finli çocuk teste alındı. Testten başarılı bir şekilde çıkan ve dediklerini yapan Jani, 10 bin Dolar kazanmaya hak kazandı.
Fakat, henüz 10 yaşında olduğu için bu parayı kaldırabilecek yaşta olmadığı açıklanan Jani'nin ilerleyen günlerde hakettiği parayı alıp alamayacağı şu anlık bilinmiyor.
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