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Justin Bieber, Yeni Sevgilisini Kiliseye Götürdü

JUSTİN BİEBER, YENİ SEVGİLİSİNİ KİLİSEYE GÖTÜRDÜ

Daha önce birçok isimle aşk yaşayan Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, önceki gün yeni sevgilisiyle kiliseden çıkarken görüntülendi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Justin Bieber, Yeni Sevgilisini Kiliseye Götürdü(5/10)1

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, önceki akşam yeni sevgilisi Paola Paulin ile Beverly Hills'te görüntülendi. İkili, ünlü şarkıcının sık sık gittiği kiliseden birlikte çıkarken objektiflere yakalandı.

GÜLÜMSEYEREK ÇIKTI

Meksika doğumlu bir dansçı ve müzisyen olan Paulin, kiliseden gülümseyerek çıkıp Bieber'ın aracına bindi.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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