

ABD'li ünlü pop-star Justin Bieber, NBA finalini izlemek üzere bulunduğu Cleveland'da bir otelde kavgaya tutuştu.







Amerika'nın dünyaca ünlü starı Justin Bieber, kavga ederken görüntülendi. NBA FinalSerisi'ndeki Cleveland Cavaliers-Golden State







Warriors serisinin 3. maçını seyreden Bieber'ın, Cleveland civarındaki bir otelde kavga ettiği görüntüleri basına sızdı.







Bir şansa saldırdığı görülen Bieber'ın kavgaya diğer kişilerin girmesiyle birlikte altta kaldığı görüldü. Görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.







Kavga meydana geldiği esnada olayı görenlerin içeriye girmek için hamle yaptığı fakat kavganın hemen son bulduğu dile getirildi. Kavgada yaralanmanın olmadığı ve olayyerine polis çağrılmadığı ifade edildi.



