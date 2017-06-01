

Genç kuşağın gözde şarkıcılarından 23 yaşındaki Justin Bieber, Instagram'da sadece bir saat içinde tam 24 tane paylaşım yaparak hayranlarını kelimenin tam anlamıyla "bombardımana" tuttu.



Bieber, neredeyse nefes bile almadan birbiriyle çok ilgisiz pozlarını paylaştı. Genç şarkıcının bu paylaşımları, hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı.



Bieber'ın en çok konuşulan paylaşımı ise Halsey'in bir ödül töreninde çekilen fotoğrafına photoshop uygulaması ile kendi başını yerleştirdiği bu görüntü oldu.



















kaynak:karnaval