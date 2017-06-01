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justin bieber çıldırdı

JUSTİN BİEBER ÇILDIRDI

Justin Bieber, sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırttı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:50
Puan Ver : Justin Bieber Çıldırdı(7/10)9


Genç kuşağın gözde şarkıcılarından 23 yaşındaki Justin Bieber, Instagram'da sadece bir saat içinde tam 24 tane paylaşım yaparak hayranlarını kelimenin tam anlamıyla "bombardımana" tuttu.



Bieber, neredeyse nefes bile almadan birbiriyle çok ilgisiz pozlarını paylaştı. Genç şarkıcının bu paylaşımları, hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı.



Bieber'ın en çok konuşulan paylaşımı ise Halsey'in bir ödül töreninde çekilen fotoğrafına photoshop uygulaması ile kendi başını yerleştirdiği bu görüntü oldu.



 





 



 



kaynak:karnaval






Etiketler: Justin  Bieber  Çıldırdı    haber

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