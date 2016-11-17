JUSTİN BİEBER ALTI KADIN HAYRANINI ODASINA DAVET ETTİ
Justin Bieber, Çek Cumhuriyeti'nde verdiği konser sonrası altı kadın hayranını odasında verdiği özel partiye davet etti.
Justin Bieber, Purpose Dünya Turnesi kapsamında Avrupa'da konserlerine devam ediyor.
Son olarak Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da konser veren 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, performans sonrasında altı kadın hayranını otel odasında verdiği özel partiye davet etti.
Çek medyasına göre Bieber, ekip üyelerini Londra'ya gönderirken, kendi en yakın arkadaşlarıyla Prag'da kalmayı tercih etti.
kaynak:ntv
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