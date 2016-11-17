

Justin Bieber, Purpose Dünya Turnesi kapsamında Avrupa'da konserlerine devam ediyor.



Son olarak Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da konser veren 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, performans sonrasında altı kadın hayranını otel odasında verdiği özel partiye davet etti.