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justin bieber altı kadın hayranını odasına davet etti

JUSTİN BİEBER ALTI KADIN HAYRANINI ODASINA DAVET ETTİ

Justin Bieber, Çek Cumhuriyeti'nde verdiği konser sonrası altı kadın hayranını odasında verdiği özel partiye davet etti.

Tarih : 17 Kasım 2016, 11:10
Puan Ver : Justin Bieber Altı Kadın Hayranını Odasına Davet Etti(10/10)8



Justin Bieber, Purpose Dünya Turnesi kapsamında Avrupa'da konserlerine devam ediyor.




Son olarak Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da konser veren 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, performans sonrasında altı kadın hayranını otel odasında verdiği özel partiye davet etti.




Çek medyasına göre Bieber, ekip üyelerini Londra'ya gönderirken, kendi en yakın arkadaşlarıyla Prag'da kalmayı tercih etti.



 



kaynak:ntv











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