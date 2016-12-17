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just cause için büyük steam indirimi!

JUST CAUSE İÇİN BÜYÜK STEAM İNDİRİMİ!

En önemli açık dünya oyunlarından olan Just Cause 3 için büyük indirim başladı. Steam'de düzenlenen indiirm sayesinde kullanıcılar oyuna oldukça uygun fiyata sahip olabiliyor.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:54
Puan Ver : Just Cause İçin Büyük Steam İndirimi!(10/10)12


En önemli açık dünya oyunlarından olan Just Cause 3 için büyük indirim başladı. Steam'de düzenlenen indiirm sayesinde kullanıcılar oyuna oldukça uygun fiyata sahip olabiliyor.



 



Yaklaşık 1 yıl önce 1 Aralık 2015 tarihinde çıkışını yapan ve Square Enix'in dağıtıcılığını üstlendiği ünlü oyun indirime girdi. PC, Xbox One ve Playstation 4 için çıkan oyunun geliştirici koltuğunda ise Avalanche Studios bulunuyor. Aksiyon türündeki oyun sunduğu özel dinamikleri ile pek çok oyun severi kendisine bağlamıştı.



Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam'de indirime giren oyun indirim ile birlikte oldukça uygun fiyata satın alınabiliyor. %75 indirimle satışta olan oyunun normal satış fiyatı 50 euro düzeyince. İndirim ile birlikte ise sadece ₺22.25'ye ünlü aksiyon oyununa sahip olunabiliyor. Oyunun XL versiyonu olan Just Cause 3 XL da indirime girdi. Oyunun bu sürümü de büyük bir indirimle ₺32'ye satışa sunuldu. Oyunun Steam sayfası üzerinden indirimli fiyata ulaşabilmeniz ve satın alabilmeniz mümkün.



MİNİMUM Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1

İşlemci: Intel Core i5-2500k, 3.3GHz / AMD Phenom II X6 1075T 3GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)

Depolama: 54 GB kullanılabilir alan



 



ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz / AMD FX-8350, 4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) / AMD R9 290 (4GB)

Depolama: 54 GB kullanılabilir alan



 



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Etiketler: Just  Cause  İçin  Büyük  Steam  İndirimi    haber

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