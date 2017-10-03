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Jüriye dahil olur olmaz sahnenin tozunu attırdı

JÜRİYE DAHİL OLUR OLMAZ SAHNENİN TOZUNU ATTIRDI

O Ses Türkiye jürisine Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe getirildi. Tilbe'nin O Ses'te şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Jüriye Dahil Olur Olmaz Sahnenin Tozunu Attırdı(8/10)4

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe getirildi. Acun Ilıcalı, Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı.

YENİ SEZONUN İLK FOTOĞRAFI ACUN'DAN GELDİ

O Ses Türkiye'de yeni sezonda Murat Boz, Hadise ve Gökhan Özoğuz değişmezken jüriye Yıldız Tilbe dahil oldu. Yeni jüri üyeleriyle fotoğraf çektiren Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anların videosunu Instagram hikayesinden paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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