JÜRİYE DAHİL OLUR OLMAZ SAHNENİN TOZUNU ATTIRDI
O Ses Türkiye jürisine Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe getirildi. Tilbe'nin O Ses'te şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe getirildi. Acun Ilıcalı, Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anları Instagram hikayesinden paylaştı.
YENİ SEZONUN İLK FOTOĞRAFI ACUN'DAN GELDİ
O Ses Türkiye'de yeni sezonda Murat Boz, Hadise ve Gökhan Özoğuz değişmezken jüriye Yıldız Tilbe dahil oldu. Yeni jüri üyeleriyle fotoğraf çektiren Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anların videosunu Instagram hikayesinden paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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