JUPP HEYNCKES'TEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BÜYÜK ÖVGÜ
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı sonrası, "Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası" şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"BURADA GERÇEK BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİ VAR"
Beşiktaş taraftarlarının çok iyi bir atmosfer yarattığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu. Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLUR"
Beşiktaş'ın stadında Avrupa'da ilk kez kaybettiğini hatırlatan Alman teknik direktör, "Beşiktaş bu statta hiç maç kaybetmedi, grubu da namağlup kazandı. İlk maçı 5-0 kazanmış olsak da, 2. maçta ciddi olmamız gerektiğini defalarca vurguladım. Beşiktaş Bundesliga'da kaçıncı sırada olurdu söylemek zor ama orta sıraların üzerinde olurdu. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sene şampiyon olur" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
- 511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
- Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
- Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
- Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar