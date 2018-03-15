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Jupp Heynckes'ten Beşiktaş taraftarına büyük övgü

JUPP HEYNCKES'TEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BÜYÜK ÖVGÜ

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı sonrası, "Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası" şeklinde konuştu.

Tarih : 15 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Jupp Heynckes'ten Beşiktaş Taraftarına Büyük Övgü(7/10)3

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BURADA GERÇEK BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİ VAR"

Beşiktaş taraftarlarının çok iyi bir atmosfer yarattığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu. Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLUR"

Beşiktaş'ın stadında Avrupa'da ilk kez kaybettiğini hatırlatan Alman teknik direktör, "Beşiktaş bu statta hiç maç kaybetmedi, grubu da namağlup kazandı. İlk maçı 5-0 kazanmış olsak da, 2. maçta ciddi olmamız gerektiğini defalarca vurguladım. Beşiktaş Bundesliga'da kaçıncı sırada olurdu söylemek zor ama orta sıraların üzerinde olurdu. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sene şampiyon olur" sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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