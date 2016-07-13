

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen Jüpiter'e gönderdiği Juno'dan ilk fotoğraf geldi.







NASA'nın paylaştığı ilk fotoğraf, Juno tarafından yörüngeye girdikten sonra 5 Temmuz tarihinde çekilmiş. Juno, bir gün önce Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu.







Fotoğrafta gezegenin güneş tarafından aydınlatılan bölümünün yanı sıra üç ayı Io, Europa ve Ganymede gözüküyor. Jüpiter'in dördüncü ayı Castillo ise fotoğraf karesinde yok.







Juno'nun Pazar günü çektiği bu fotoğraf, 4,3 milyon kilometre yol katederek Dünya'ya ulaştı.







Fotoğrafta büyük kısmı gazdan oluşan Jüpiter'in atmosfer bantlarının yanı sıra yüzyıllardır devam eden dev fırtınaların oluşturduğu büyük kırmızı lekesi de görülüyor.







Jüpiter'in yörüngesinde dönen Juno şu anda dev gezegenden uzaklaşmaya başlamış durumda. Ancak Ağustos ayında Jüpiter'e iyice yakınlaşacak olan uzay aracının daha detaylı fotoğrafları dünyaya iletmesi bekleniyor.







İlk kez bu kadar yakın







Juno'dan önce hiçbir uzay aracı, Jüpiter'e bu kadar yaklaşmamıştı.







Bilim insanları, Juno'nun Jüpiter'in içyapısını, oluşumunu, kozmik yapısını, atmosferini ve Güneş Sistemi'ni araştırmasını planlıyor. Uzmanlar, yapısı ve içeriğindeki kimyasının dünyanın dört buçuk milyar önce nasıl oluştuğuna dair de ipucu vereceğine inanıyor.







Juno Jüpiter'in opak bulutları arasında neyin yattığını tespit etme amacıyla aletlerini kullanıma hazır hale getirecek. Yörüngeye oturmasıyla Juno, gezegenin çevresinde geniş elipse yerleşmiş oldu. Tamamlanması da 53 günden biraz daha fazla sürecek.







Ekim'de roket motoru ikinci kez ateşlenecek







Roket motorunun Ekim ayı ortasında ikinci defa ateşlenmesiyle yörüngeye 14 gün daha tutunacak ve bilimsel çalışmalar asıl o zaman başlayacak. Bulutların tepesine birkaç bin kilometre yükseklikte bu geçişler tekrarlanacak.







Jüpiter'e yaklaştığı her geçişte Juno, sekiz uzaktan algılayan aletlerini ve kamerasını kullanarak, alaşımlarını, ısısını, devinimlerini ve diğer özelliklerini hesaplamak için gezegenin katmanlarını inceleyecek.







Öncelik Jüpiter'de oksijenin ne kadar çok olduğunu tespit etmek olacak. Bu da, gezegendeki su oranıyla ilişkilendirilebilecek.







NASA, radyasyondan zarar görüp işlevsiz hale gelmezse Juno'yu 2018 yılı Şubat ayına kadar görevde tutmayı planlıyor. Birçok uzay misyonunda olduğu gibi, uzay aracı son güne kadar komuta edilecek ve sonunda Jüpiter'in atmosferine salınacak. Böylelikle Juno'nun çarpması ve Jüpiter'deki gaza bulaşması engellenecek.







NASA tarafından 1.1 milyar dolara üretilen Juno, 2011'de fırlatıldı. Güneş Enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlanan uzay aracına yerleştirilen üç güneş panelinde 18.000 güneş alıcı hücrecik bulunuyor.