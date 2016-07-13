O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

JÜPİTER'DEN İLK FOTOĞRAF GELDİ


JÜPİTER'DEN İLK FOTOĞRAF GELDİ
Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:11
Puan Ver : Jüpiter'den İlk Fotoğraf Geldi(9/10)7


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen Jüpiter'e gönderdiği Juno'dan ilk fotoğraf geldi.



NASA'nın paylaştığı ilk fotoğraf, Juno tarafından yörüngeye girdikten sonra 5 Temmuz tarihinde çekilmiş. Juno, bir gün önce Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu.



Fotoğrafta gezegenin güneş tarafından aydınlatılan bölümünün yanı sıra üç ayı Io, Europa ve Ganymede gözüküyor. Jüpiter'in dördüncü ayı Castillo ise fotoğraf karesinde yok.



Juno'nun Pazar günü çektiği bu fotoğraf, 4,3 milyon kilometre yol katederek Dünya'ya ulaştı.



Fotoğrafta büyük kısmı gazdan oluşan Jüpiter'in atmosfer bantlarının yanı sıra yüzyıllardır devam eden dev fırtınaların oluşturduğu büyük kırmızı lekesi de görülüyor.



Jüpiter'in yörüngesinde dönen Juno şu anda dev gezegenden uzaklaşmaya başlamış durumda. Ancak Ağustos ayında Jüpiter'e iyice yakınlaşacak olan uzay aracının daha detaylı fotoğrafları dünyaya iletmesi bekleniyor.



İlk kez bu kadar yakın



Juno'dan önce hiçbir uzay aracı, Jüpiter'e bu kadar yaklaşmamıştı.



Bilim insanları, Juno'nun Jüpiter'in içyapısını, oluşumunu, kozmik yapısını, atmosferini ve Güneş Sistemi'ni araştırmasını planlıyor. Uzmanlar, yapısı ve içeriğindeki kimyasının dünyanın dört buçuk milyar önce nasıl oluştuğuna dair de ipucu vereceğine inanıyor.



Juno Jüpiter'in opak bulutları arasında neyin yattığını tespit etme amacıyla aletlerini kullanıma hazır hale getirecek. Yörüngeye oturmasıyla Juno, gezegenin çevresinde geniş elipse yerleşmiş oldu. Tamamlanması da 53 günden biraz daha fazla sürecek.



Ekim'de roket motoru ikinci kez ateşlenecek



Roket motorunun Ekim ayı ortasında ikinci defa ateşlenmesiyle yörüngeye 14 gün daha tutunacak ve bilimsel çalışmalar asıl o zaman başlayacak. Bulutların tepesine birkaç bin kilometre yükseklikte bu geçişler tekrarlanacak.



Jüpiter'e yaklaştığı her geçişte Juno, sekiz uzaktan algılayan aletlerini ve kamerasını kullanarak, alaşımlarını, ısısını, devinimlerini ve diğer özelliklerini hesaplamak için gezegenin katmanlarını inceleyecek.



Öncelik Jüpiter'de oksijenin ne kadar çok olduğunu tespit etmek olacak. Bu da, gezegendeki su oranıyla ilişkilendirilebilecek.



NASA, radyasyondan zarar görüp işlevsiz hale gelmezse Juno'yu 2018 yılı Şubat ayına kadar görevde tutmayı planlıyor. Birçok uzay misyonunda olduğu gibi, uzay aracı son güne kadar komuta edilecek ve sonunda Jüpiter'in atmosferine salınacak. Böylelikle Juno'nun çarpması ve Jüpiter'deki gaza bulaşması engellenecek.



NASA tarafından 1.1 milyar dolara üretilen Juno, 2011'de fırlatıldı. Güneş Enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlanan uzay aracına yerleştirilen üç güneş panelinde 18.000 güneş alıcı hücrecik bulunuyor.








Etiketler: Jüpiter  Den  İlk  Fotoğraf  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER