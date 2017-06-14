JOSEF: MİLLİ TAKIM ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
Fenerbahçeli Josef de Souza, Brezilya basınına milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesine Türkiye'yi değerlendirdi.
Josef, Türkiye Ligi'nin Brezilya'da yayını olmadığı için izlenebilirliği ve bilinirliğinin az olduğunu söylerken, bu durumun milli takım kariyerini de etkilediğini ifade etti. Josef de Souza, Brezilyalı gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
MİLLİ TAKIM ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
"Türkiye büyük bir merkez değil, Türkiye Ligi, Brezilya'da çok yakından takip edilmiyor. Bu durum biraz karışık ancak imkansız değil."
"Rusya'dan, Çin'den futbolcular milli takıma alınıyor sonuçta. İmkansız olmadığını biliyorum ve çalışmaya devam ediyorum."
kaynak:sabah
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