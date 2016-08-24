JOSEF AYRILIYOR MU? FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü, Josef de Souza'nın satılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.
Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Josef de Souza'nın başka bir kulübe transfer olacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır." diyerek söylentileri açık bir dille yalanladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar