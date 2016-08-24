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josef ayrılıyor mu? fenerbahçe'den açıklama

JOSEF AYRILIYOR MU? FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Josef de Souza'nın satılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 15:40
Puan Ver : Josef Ayrılıyor Mu? Fenerbahçe'den Açıklama(0/10)


Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Josef de Souza'nın başka bir kulübe transfer olacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır." diyerek söylentileri açık bir dille yalanladı.








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