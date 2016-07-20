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jose sosa'nın menajerinden bjk'ye ne bir ses, ne bir haber!

JOSE SOSA'NIN MENAJERİNDEN BJK'YE NE BİR SES, NE BİR HABER!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın çektiği restin ardından idmanlara çıkmaya başlayan Jose Sosa’nın uzun süredir yönetimle iletişim kurmadığı öğrenildi. Arjantinli yıldız Jose Sosa’nın menajerinin de İstanbul’daki toplantıdan sonra Beşiktaş’a hiçbir teklif sunmadığı belirlendi.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 09:33
Puan Ver : Jose Sosa'nın Menajerinden Bjk'ye Ne Bir Ses, Ne Bir Haber!(6/10)10


Beşiktaş'tan ayrılmak istediği için yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılan antrenmanların 12'sine katılmayan ve bu nedenle Başkan Fikret Orman'ın sert eleştirilerine hedef olan Jose Sosa'nın uzun süredir yönetimle hiçbir iletişim kurmadığı ortaya çıktı.



Uzlaşmaz bir tutum sergileyen menajeri ve avukatı İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Orman'ın hışmına uğrayan Arjantinli yıldızın o günden bu yana yöneticilerle görüşmediği belirlendi.



Hukuki kozlarını ortaya koyarak Sosa'ya rest çeken Beşiktaş yönetiminin, antrenmanlara çıkmaya başlayan tecrübeli futbolcu konusunda yeni bir hamlede bulunmayacak. Milan veya başka bir kulübe satmayı düşünmediği için yıldız oyuncuyla masaya oturmayacak olan Beşiktaş Yönetimi, cazip bir teklif getirmeleri halinde Sosa'nın menajeri ve avukatıyla görüşme yapacak.



İstanbul'da yaklaşık bir hafta önce gerçekleşen toplantıda Başkan Fikret Orman, Milan'ı FIFA'ya şikayet edebilecekleri kozunu da masaya koymuştu. Sosa'nın menajerinin ise "Durumu incelemek için biraz daha zaman istiyoruz" dediği ancak o günden sonra kulübe herhangi bir başvuru veya teklifle gelmedikleri ifade edildi.



Milan resmi teklif yapmadı



Jose Sosa için Beşiktaş'a sunduğu 4 milyon euroluk teklif kabul edilmeyen Milan Kulübü'nün,Beşiktaş'ın kendilerini FIFA'ya şikayet edebileceğini bildirmesi nedeniyle şimdilik resmi bir teklif sunmamaya karar verdiği öğrenildi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalyan kulübünden bir teklif gelmesi durumunda, sözleşmesi devam eden oyuncuyla gizlice görüşülmesini olası yargılamada koz olarak kullanacak.



Beşiktaş, Milan'ın, Sosa'yı resmen istemesi durumunda bu kozundan dolayı yüksek bir bonservis bedeli isteyecek. Beşiktaş, hem Milan hem de Sosa'daki sessizliğin devam etmesi halinde hiçbir girişimde bulunmayacak.



12 antrenmana katılmadı



Jose Sosa, Beşiktaş'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği 12 antrenmana katılmadı. Beşiktaş yönetim kurulu, noter tespiti yaptırdığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya idman başına 15 bin eurodan toplam 180 bin euro para cezası vermeyi planlıyo










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