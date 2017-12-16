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Jose Mourinho yıldız futbolcuyu gözden çıkadı

JOSE MOURİNHO YILDIZ FUTBOLCUYU GÖZDEN ÇIKADI

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Tarih : 16 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Jose Mourinho Yıldız Futbolcuyu Gözden Çıkadı(9/10)5

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, iki sezondur formasını giydiği kulüple yol ayrımına geldi.

"HER OYUNCUNUN BİR FİYATI VARDIR"

Kırmızı Şeytanların Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, "Her oyuncunun bir fiyatı vardır" diyerek son dönemlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Ermeni futbolcu Mkhitaryan için çıkışı gösterdi.

Manchester United'ın Chelsea'ye yenildiği mücadeleden beri kadroya dahil edilmeyen Mkhitaryan, 18 ay önce Borussia Dortmund'dan 30 milyon sterline transfer edilmişti.

BENZER SORUNLARI YAŞAYAN FUTBOLCULAR TAKIMDAN AYRILDI

Mourinho, West Bromwich ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir oyuncu takımda olmaktan memnun değilse ve bize uygun bir rakamla gelirse asla 'hayır' demeyiz. Benim antrenör olarak 'her oyuncunun bir fiyatı olduğu' yönünde bir yaklaşımım var.

Portekizli teknik adam daha önce de Memphis Depay, Morgan Schneiderlin ve Bastian Schweinsteiger gibi isimlerle de benzer sorunlar yaşamış ve bu futbolcular takımdan ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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