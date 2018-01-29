Sürekli skandallar ve enteresan açıklamaları ile gündeme gelen Jose Mourinho, bu kez ise gerçekten gönülleri fetheden bir hareketin altına imza attı.

Takımının Wembley'de Tottenham ile oynayacağı çok kritik maç öncesi, çok sıkı bir Manchester United taraftarı olan 94 yaşındaki Frederick Schofield'a bir geçmiş olsun mektubu yazan Jose'nin bu hareketi büyük takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir beyin hasarı yaşayan ve komaya giren Schofield, dün ise hastaneden taburcu edilirken, Mourinho'dan gelen mektup ile çok büyük sevinç yaşadı.

"SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Kendi imzası ile yayınlanan mektupta: "Size, Manchester United'a olan bu bağlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. Çok iyi bir taraftar olduğunuzu biliyorum. Siz ve sizin gibilerin varlığı bize işimizi yapmamızda güç veriyor. Şunu da bilmenizi isterim ki, ben teknik ekibim ve oyuncularım sizin sağlığınız için dua ediyoruz ve durumun takipçisiyiz." dedi.

94 yaşındaki United fanatiği taraftarın ise olay karşısında büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada