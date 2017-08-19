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JÖPER ve JÖAK'lar, Maçka Kırsalında Eren'in Katillerini Arıyor

JÖPER VE JÖAK'LAR, MAÇKA KIRSALINDA EREN'İN KATİLLERİNİ ARIYOR

Özel seçilmiş askerlerden oluşan 2 tabur asker Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri bulmak için Giresun'a gönderildi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Jöper Ve Jöak'lar, Maçka Kırsalında Eren'in Katillerini Arıyor(10/10)6

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristlerin peşine düştü.

2 TABUR ASKER GİRESUN'A GÖNDERİLDİ

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan timler önceki gün 2 tabur halinde Ankara'dan Giresun Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.

15 YAŞINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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