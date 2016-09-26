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joost lagendijk'in türkiye'ye girişine izin verilmedi

JOOST LAGENDİJK'İN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, dün Türkiye'ye giriş yapamadı.

Tarih : 26 Eylül 2016, 11:19
Puan Ver : Joost Lagendijk'in Türkiye'ye Girişine İzin Verilmedi(0/10)


Lagendijk'ın Hollanda'daki Türk Büyükelçiliği'nden vize almaması gerekçe gösterildi.Amsterdam'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelen Hollandalı siyasetçi Joost Lagendijk, havalimanının dış hatlar terminalinden çıkarılmadı. Lagendijk, Twitter hesabından “Kahretsin. Türk yetkililer, Hollanda'dan dönüşümde beni Sabiha Gökçen Havaalanı'nda durdular. Ülkeye girişime izin verilmedi. 08.30 uçuşuyla Hollanda'ya geri gidiyorum. Hollanda'daki Türk Büyükelçiliği'ne özel bir vize için başvurmam gerek. Umarım bu bürokratik bir engeldir, tamamen ülkeye girişimi

engelleyen bir karar değildir” dedi.



Lagendijk'in sınır dışı edileceğini, eşi gazeteci Nevin Sungur Twitter'dan duyurdu. Sungur, şu ifadeleri kullandı:



“7 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çalışan Joost Lagendijk'ı Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ülkeye sokmadılar ve yarın sabah sınır dışı ediyorlar. Sınır dışı sebebi olarak Türk Büyükelçiliğinden özel izin almadan ülkeye giremeyeceğini bunun yeni bir uygulama olduğunu söylemişler”








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