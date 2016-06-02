JOHNNY DEPP'İN YANINDA GİZEMLİ ESMER
Eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Amerikalı ünlü oyuncu Johnny Depp, boşanma davası sürerken bir başka kadınla birlikte görüntülendi.
52 yaşındaki oyuncu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, geceliği 34 bin lira olan bir otelde, esmer bir kadınla birlikte sabaha karşı bardan çıkarken kameralara yakalandı.
Depp'in, müzik grubu Hollywood Vampires ile birlikte konser verdikten sonra, kapanış saati geçmesine rağmen personeli barın yeniden açılması için yüklü bir fatura karşılığında ikna ettiği öğrenildi.
Koyu bir sahne makyajıyla görüntülenen Depp, son dönemlerde yaşadığı sıkıntılı boşanma sürecine rağmen neşeli haliyle dikkat çekti.
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