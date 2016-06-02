

52 yaşındaki oyuncu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, geceliği 34 bin lira olan bir otelde, esmer bir kadınla birlikte sabaha karşı bardan çıkarken kameralara yakalandı.







Depp'in, müzik grubu Hollywood Vampires ile birlikte konser verdikten sonra, kapanış saati geçmesine rağmen personeli barın yeniden açılması için yüklü bir fatura karşılığında ikna ettiği öğrenildi.







Koyu bir sahne makyajıyla görüntülenen Depp, son dönemlerde yaşadığı sıkıntılı boşanma sürecine rağmen neşeli haliyle dikkat çekti.