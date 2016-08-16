JOHNNY DEPP PARMAĞINI KESİP, KANIYLA NOT YAZDI
Amber Heard, ayrılmak üzere olduğu eşi Johnny Depp'in kendi parmağını kesip daha sonra kendisi için aynaya not bıraktığını iddia etti.
Amber Heard, ayrılmak üzere olduğu eşi Johnny Depp'in kendi parmağını kesip daha sonra kendisi için aynaya not bıraktığını iddia etti.
Evlilikleri 15 ay süren Johnny Depp ve Amber Heard ayrılık haberleri ile gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir skandalla gündeme gelen çift, mahkemeye çeşitli belgeler sunuyor.
'KANIYLA AYNAYA MESAJ YAZDI'
Son olarak, Johnny Depp'in ayrılmak üzere olduğu eşi Amber Heard, Depp'in parmağını kesip, kanıyla da aynaya bir şeyler yazdığını iddiasını mahkemeye sundu. Aylardır kavgalı olan ve mahkemeye boşanmak için dilekçe veren Hollywood'un ünlü çifti Johnny Depp veAmber Heard'ün boşanma süreçlerine ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
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